Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer übersieht Motorradfahrer (29.07.2024)

Blumberg - B 27 (ots)

Ein Ford-Fahrer hat am Montag gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 einen Unfall verursacht und dabei eine Motorradfahrerin leicht verletzt. Der 38 Jahre alte Autofahrer bog von der B 27 nach links in Richtung der Straße "Nordwerk" ab und stieß dabei mit einem ihn überholenden Motorrad einer 33-Jährigen zusammen. Die Zweiradfahrerin kam mit ihrer Yamaha zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

