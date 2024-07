Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei nimmt Ladendiebe fest (29.07.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Montag, gegen 17 Uhr, haben Beamte des Polizeireviers Donaueschingen drei Ladendiebe festgenommen, die in einem Drogeriemarkt in der Straße "Am Karlsgarten" insgesamt drei hochwertige Parfüms geklaut haben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes beobachtete den Diebstahl und gab am Notruf eine Personenbeschreibung ab. Eine hinzugerufene Streife des Reviers Donaueschingen und der Hundeführerstaffel trafen die Personen im Alter von 23, 23 und 25 Jahren im nebenanliegenden Park an und nahmen sie vorläufig fest. Währenddessen kam eine Mitarbeiterin des unweit entfernten Lebensmittelladens hinzu und machte ebenfalls Diebstähle geltend. So wurden bei den Tätern neben den Parfums auch gestohlene Lebensmittel gefunden. Die Diebe müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell