POL-PPRP: Geld aus offenstehender Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag kam es in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf kam im Kurvenbereich aufgrund alkohol- und betäubungsmittelbedingter Ausfallerscheinungen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer am Fahrbahnrand geparkten Mercedes A-Klasse. Der Golffahrer stieg sodann aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete fußläufig in ...

