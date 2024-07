Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer missachtet Vorfahrt eines Rennradfahrers und flüchtet nach Zusammenstoß - Polizei sucht Zeugen (29.07.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag auf der Einmündung des Drechslerwegs auf die Riedstraße ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit einem Rennrad auf der Riedstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße. An der Einmündung zum Drechslerweg nahm ihm ein unbekannter Rollerfahrer die Vorfahrt und touchierte das Vorderrad des Rennrads, so dass der 58-Jährige stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Rollerfahrer machte zunächst den Anschein auf dem Gehweg zu halten, flüchtete dann jedoch in Richtung Radolfzeller Straße von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Rollerfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 in Verbindung zu setzen.

