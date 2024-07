Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L189, Lkr. Konstanz) 46-jähriger Fiatfahrer überfährt Verkehrsinsel und flüchtet (29.07.2024)

Singen, L189 (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Einmündung der Buronstraße auf die Landesstraße 189 ein Unfall ereignet. Ein 46-jähriger Fiatfahrer war auf der L189 von Friedingen in Richtung Volkertshausen unterwegs. An der Einmündung zur Buronstraße bog der Mann mit seinem Transporter über die Gegenfahrbahn nach links ab, überfuhr die Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen ein Verkehrsschild, dass dabei aus dem Boden riss. Kurz hinter der Unfallstelle hielt der 46-Jährige an, begutachtete die Beschädigungen an seinem Fahrzeug und setzte seine Fahrt anschließend fort, obwohl der Fiat Flüssigkeit verlor und der vordere Reifen stark beschädigt war. Etwa sechs Kilometer weiter konnte der Wagen schließlich durch die von einem Zeugen verständigte Polizei angehalten und kontrolliert werden. Dabei zeigte sich der 46-Jährige aggressiv und unkooperativ. Da die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen und er einen Test verweigerte, musste er sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht gegen den Mann.

Die Höhe des an der Verkehrsinsel, dem Schild und dem Fiat entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell