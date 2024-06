Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Junger Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Hamminkeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Provinzialstraße in Wertherbruch ist am Montag, 17.06.2024, gegen 20.00 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 22-jährige Hamminkelner befuhr mit seiner Suzuki die Provinzialstraße in Richtung Werth. Etwa in Höhe der Straße Schmalland kam der 22-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Zwei Zeugen, die in einem Pkw an der Einmündung Schmalland warteten, konnten dies beobachten und leisteten Erste Hilfe.

Durch den Sturz zog sich der 22-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Fahrer in ein überregionales Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Provinzialstraße von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr gesperrt.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell