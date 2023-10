Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Brüser Berg: Geparkter Pkw stark beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am späten Montagabend (30.10.2023) soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Jenastraße auf dem Brüser Berg ein geparktes Auto stark beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 23:25 Uhr hatte der Unfallverursacher nach dem derzeitigen Sachstand vermutlich aus der Weimarer Straße kommend die Jenastraße befahren und war aus ungeklärter Ursache gegen den Skoda Octavia gefahren. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zur Folge soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen schwarzen Volvo, vermutlich XC 60 oder XC90, gehandelt haben. Aufgrund der starken Beschädigung am Skoda ist davon auszugehen, dass auch das unfallverursachende Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat das flüchtige und wahrscheinlich durch den Unfall beschädigte Fahrzeug am späten Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

