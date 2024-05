Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung - Unbekanntes Duo attackiert Reisenden im RE 8

Mönchengladbach, Köln (ots)

Im Regionalexpress der Linie 8 wurde ein Reisender (27) von zwei unbekannten Tatverdächtigen am 18. November 2023 um 20.55 Uhr mit Tritten und Faustschlägen verletzt. Nun fahndet die Bundespolizei mit Fotos nach der Frau und dem Mann.

Auf der Fahrt von Köln nach Mönchengladbach kam es zwischen dem aggressiven Duo und einem älteren Reisenden zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 27-jährige Geschädigte mischte sich ein und geriet selbst in die Auseinandersetzung, die sich nun gegen ihn richtete. Der unbekannte Mann und seine Begleiterin bespuckten den 27-Jährigen und traten und schlugen nach ihm. Am Haltepunkt Mönchengladbach-Odenkirchen ließ das Duo von ihm ab und verließ den Zug. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus mit Verletzungen im Mund- und Nasenbereich versorgt.

Gegen die zwei Tatverdächtigen wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Mönchengladbach die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an.

-Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? -Wer kann Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Der Link zu den Fotos lautet https://t1p.de/dt0t5

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell