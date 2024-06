POL-FL: Schafflund - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Schleswig (ots) - Bereits am 07.04.2024 kam es am Capitolplatz in Schleswig zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf die eingesetzten Beamten von einer Frau angegriffen wurden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Polizei suchen nun nach Zeugen. Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei über eine verwirrt wirkende Frau mit einem großem Messer am Capitolplatz ...

mehr