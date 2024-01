Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz:

Goslar (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: Am 11.01.2024, fiel den eingesetzten Beamten des PK Oberharz ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Goslar auf, welcher der zivilen Funkstreifenwagenbesatzung die Vorfahrt nahm. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte diesen Verdacht. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnten im Rahmen einer Durchsuchung diverse Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen: Zwischen Dienstag, dem 09.01.2024, 18:30 Uhr, und Mittwoch, dem 10.01.2024, 06:15 Uhr, parkte in Clausthal- Zellerfeld, Rollstraße 5 A, ein schwarzer Pkw Mercedes Benz mit OHA-Zulassung. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer am rechten Heck beschädigt. Der Fremdschaden beträgt ca. 3000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz unter der bekannten Amtsnummer 05323-9531-0.

