POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.01.2024

Goslar (ots) - Rettungswagen beschädigt und weggefahren: Am Mittwoch, den 10. Januar 2024, parkte ein Transporter des Rettungsdienstes verkehrsgerecht in der Schielenstraße vor dem Haus Nr. 2 in Goslar. Das Fahrzeug wurde um 10.50 Uhr abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug gegen 12.15 Uhr, stellte der Fahrer einen Schaden an der Heckseite fest. Vermutlich wurde der Schaden durch einen bislang unbekannten ...

