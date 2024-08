Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Nächtlicher Einbruchsversuch in der Bogenstraße - Zeugen gesucht

Bönen (ots)

Am Samstagabend (24.08.2024) gegen 23:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, durch eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bogenstraße einzubrechen. Aufmerksamen Nachbarn fiel das auf und sie verständigten die Polizei, wodurch vermutlich die Vollendung des Einbruchs verhindert wurde. Der Unbekannte flüchtete über einen rückwärtigen Grundstückszaun in Richtung Zechenstraße. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zu seiner Beschreibung ist bislang Folgendes bekannt: Männlich, schlank, dunkler Kapuzenpullover mit heller Aufschrift auf dem Rücken. Mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich eine so beschriebene Person gesehen haben oder sonst Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell