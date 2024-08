Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Ergänzung zu Brand in Sport- und Mehrzweckhalle

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am vergangenen Donnerstag, 08.08.2024 gegen 14.30 Uhr berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5839874), war es an jenem Tag gegen 10.20 Uhr zu einem Brand im Untergeschoss einer Sport- und Mehrzweckhalle in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen gekommen. Die ersten Ermittlungen der Zentralen Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg deuten darauf hin, dass der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in der Sauna ausbrach. Rauch und Ruß verunreinigten das gesamte Untergeschoss, das nun aufwendig gereinigt werden muss. Bis auf Weiteres kann die Sport- und Mehrzweckhalle nicht genutzt werden.

