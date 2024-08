POL-UN: Schwerte - Einbruch in Kindertagesstätte

Bönen (ots) - Ein aufmerksamer Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße nahm in der Nacht zu Montag (26.08.2024) Brandgeruch wahr und warnte die weiteren Bewohner. Als der 29-Jährige gegen 0.30 Uhr das Feuer bemerkte, klingelte er an den weiteren Wohnungstüren, so dass kurz darauf alle Bewohner das Haus verlassen hatten. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einem Kellerraum, in dem Müll und ...

mehr