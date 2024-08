Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Mehrere Müll- und Papiertonnen brennen

Werne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25.08.2024) kam es zwischen 05.30 Uhr und 06.00 Uhr zu gleich zwei vorsätzlichen Brandstiftungen in Werne.

Ein unbekannter Täter zündete zwei Papiertonnen vor einer Zahnarztpraxis an der Vinzenzstraße sowie eine Mülltonne vor einem Einfamilienhaus an der Claus-von-Stauffenberg-Straße an.

Durch die Brände wurden eine Hecke, eine gelbe Tonne, ein Holzzaun, eine Hauswand sowie ein Gebäude beschädigt - Verletzte gab es nicht.

Zeugen haben eine unbekannte Person gesehen, die über einen Zaun am angrenzenden Spielplatz geklettert und in Richtung Horster Straße geflüchtet ist.

Diese unbekannte Person kann folgendermaßen beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 180 cm bis 185cm groß - Athletisch gebaut - Grauer Pullover und graue Hose - Schwarze Haare und Bart

Es entstand in beiden Fällen ein Sachschaden von rund 1700,00 Euro.

Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang an den beiden Tatorten in Werne machen können oder den unbekannten Täter beobachtet haben oder kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell