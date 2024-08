Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Erneute Aktion zur Aufklärung "Elterntaxis" vor Grundschulen

Bergkamen (ots)

Auch am heutigen Dienstag (27.08.2024) waren die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Unna in Sachen "Elterntaxis" unterwegs - diesmal in Bergkamen an der Jahnschule.

Zusammen mit Bezirksdienstbeamten aus Bergkamen wurde über Pro und Contra bezüglich Elterntaxis gesprochen. Bei vielen Eltern herrsche eine Art "Unsicherheit", ihre Kinder alleine zur Schule zu schicken. Da es morgens "schnell" gehen müsse, würden Eltern das Kind in den Pkw setzen und so nah es geht zur Schule bringen.

Die Polizisten und Polizistinnen wiesen in den Gesprächen mit den Eltern darauf hin, dass Kinder mit Schuleintritt flügge würden und die Zeit der Grundschule nutzten, um sich immer mehr selbst zu verwirklichen. Dazu gehöre auch, morgens und am Nachmittag den Schulweg alleine zu bewältigen.

Viele interessante Gespräche und Anregungen konnten seitens der Polizei, die an der Jahnschule auch die #LEBEN-Buchstaben aufgestellt hatten, an die Mamas und Papas weitergegeben werden - dazu gehörte auch ein Infoflyer mit vielen nützlichen Tipps zum Schulweg.

Auch in Zukunft werden Kontrollen an Schulen im Kreis Unna bezüglich Elterntaxis stattfinden.

