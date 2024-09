Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baucontainer und Lagerhalle - Versuchter Rollerdiebstahl - Pedelec gestohlen - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Einbruch in Baucontainer und Lagerhalle

Eichenzell. In der Bürgermeister-Ebert-Straße verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (05.09.) und Freitagmorgen (06.09.) Zutritt zu einem Firmengelände und zerstörten ein Teil des Zaunes. Danach fuhren sie eine unbekanntes Fahrzeug an den Zaun heran und stahlen Kupferkabel aus einem Baucontainer. Anschließend begaben die Täter sich zu einer Halle und entwendeten mehrere Kabeltrommeln sowie Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Dazu verwendeten die Unbekannten vor Ort verfügbare Baustellenfahrzeuge. Insgesamt entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda. Von einem Zweiradparkplatz in der Straße "An der Richthalle" versuchten Unbekannte zwischen Montag (02.09.) und Freitag (06.09.) einen schwarzen Motorroller des Herstellers Peugeot zu stehlen. Der Versuch das Fahrzeug kurzzuschließen misslang, es entstand jedoch 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. Im Bereich Jesuitenplatz stahlen Unbekannte am Samstagabend (07.09.) ein schwarzes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 3.500 Euro. Das Zweirad war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Tann (Rhön). Zwischen Samstag (07.09.) und Sonntag (08.09.) beschmierten Unbekannte ein stillgelegtes Brückenbauwerk, welches in der Verlängerung der Bahnhofsstraße über den Ulstertalradweg führt, mit Farbe. Die Täter sprühten unter anderem ein seitenverkehrtes Hakenkreuz an eine Mauer. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell