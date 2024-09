Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Grrebenhain - eine schwerverletzte Person

Vogelsbergkreis (ots)

Am Sonntag (08.09.)kam es kurz nach 13 Uhr auf der L3178 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 23-Jähriger Lauterbacher befuhr mit seinem Mazda die L3178 von Grebenhain kommend in Richtung Nieder-Moos. Ein 44-Jähriger aus Lautertal (Odenwald) beabsichtigte an der Kreuzung L3178 / K100 mit seinem Golf in Richtung Grebenhain einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge, wodurch diese in den Straßengraben geschleudert wurden. Der Mazda-Fahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde per RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Streckenabschnitt musste kurzzeitig für die Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 20.000 EURO geschätzt.

