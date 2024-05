Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer kam es am Montag, 20.05.2024, gegen 18.00 Uhr, auf der L 131 beim Haldenhof. Zuvor befuhr die Landstraße 130 ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Skoda. Als er an der Kreuzung zur L 131 nach links einbiegen wollte übersah er einen kommenden Rennradfahrer. Dieser konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Skoda. Dabei flog er mit seinem Fahrrad über die Motorhaube. Der 41 Jahre alte Rennradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 6000 Euro. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

