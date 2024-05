POL-FR: Wutöschingen: Autofahrer mit mutmaßlich 2,2 Promille - Zeugen verhindern Weiterfahrt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 18.05.2024, gegen 00:30 Uhr, hat ein Sofa auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Rudolf-Straße in WT-Waldshut gebrannt. Die angerückte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Sofa und eine Sichtschutzwand wurden beschädigt. Das Gebäude an sich wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das ...

