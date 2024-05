POL-FR: Rickenbach: Gefährlicher Überholvorgang - entgegenkommendes Auto muss ausweichen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Pfingstmontag, 20.05.2024, gegen 12.25 Uhr verlor ein in Richtung Feldberg, bergwärts fahrender Motorradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Während der 47-jährige Motorradfahrer hinter die Leitplanke geschleudert wurde, schlitterte sein Motorrad in den vor ihm ...

