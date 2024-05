Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg/B317: Unfall zwischen Motorrad und Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Am Pfingstmontag, 20.05.2024, gegen 12.25 Uhr verlor ein in Richtung Feldberg, bergwärts fahrender Motorradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Während der 47-jährige Motorradfahrer hinter die Leitplanke geschleudert wurde, schlitterte sein Motorrad in den vor ihm fahrenden, 35-jährigen Radfahrer und brachte diesen zu Fall.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrradfahrer kam leichtverletzt ebenfalls in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell