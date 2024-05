POL-FR: Murg: Auto schwer demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Dienstag, 21.05.2024, gegen 00:45 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, in eine Tankstelle an der B 34/Basler Straße in Bad Säckingen einzubrechen. Er schlug mit einem Gegenstand auf die Eingangstüre ein, die stand hielt, allerdings dabei beschädigt wurde. Der Tatverdächtige gelangte nicht in den Verkaufsraum. Das Polizeirevier Bad ...

mehr