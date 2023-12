POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet / Landrat besucht Polizeiwachen an Heiligabend

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 24.12.2023, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 18.35 Uhr, durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf dem Pieperfeldweg in Havixbeck. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck und einen Tresor mit Schusswaffen. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei ...

