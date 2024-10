Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte schlagen Reisenden - Geschädigter und Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.10.2024) betätigten bisher unbekannte Täter die Notbremse einer S-Bahn zwischen Stuttgart-Stadtmitte und Stuttgart-Schwabstraße und schlugen anschließende einen Reisenden. Ersten Informationen zufolge sollen fünf bisher unbekannte Täter gegen 00:15 Uhr die Notbremse der zwischen Stuttgart Stadtmitte und Stuttgart Schwabstraße verkehrenden S-Bahnlinie 5 ohne ersichtlichen Grund betätigt haben. Laut Zeugenaussagen machte ein bisher ebenfalls unbekannter Geschädigter die Gruppe junger Männer am Haltepunkt Schwabstraße auf deren Fehlverhalten aufmerksam. Daraufhin soll einer der Jugendlichen dem Reisenden unvermittelt mit seiner Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Laut aktuellen Erkenntnissen flüchteten alle fünf Tatverdächtige in die einfahrende S-Bahn in Richtung Bietigheim-Bissingen. Drei Tatverdächtige stiegen daraufhin wohl am Haltepunkt Feuersee wieder aus und entfernen sich in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen und insbesondere der Geschädigte, werden gebeten, sich an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 87035 0 zu wenden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um dunkelhaarige, junge Männer mit überwiegend dunkler Kleidung gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen trug wohl zudem ein enges weißes T-Shirt unter einer schwarzen Weste. Laut Zeugenaussagen trug ein Weiterer eine silberne, dünne Daunen-Jacke und ein Dritter eine schwarze Baseball-Kappe.

