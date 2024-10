POL-EL: Wietmarschen - 25-Jährige mit Fahrzeug überschlagen und leicht verletzt

Haren (ots) - Am Freitag, den 27.09.2024, kam es zwischen 9.30 Uhr und 11.05 Uhr auf dem Parkplatz rückwärtig einer Drogeriefiliale in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte hierbei mit einem dunkelgrauen Toyota Verso, der auf dem Parkplatz stand. Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

mehr