Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unfall im Übergang von der B 3 auf die B 535 - Lkw verliert Anhänger - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Bereits gegen 04:10 Uhr ereignete sich im Übergang von der B 3 auf die B 535 in Richtung der Speyerer Straße in Heidelberg-Kirchheim ein Unfall, bei dem ein alleinbeteiligter LKW seinen Sattelauflieger verlor und dieser auf der Leitplanke zum Stillstand kam. Die Auffahrt ist deshalb aktuell in Fahrtrichtung Speyerer Straße gesperrt. Zur Bergung des Aufliegers muss eine Spezialfirma angefordert werden, die Bergung wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Für die Zeit der Bergung muss die Anschlussstelle in beide Richtungen gesperrt werden und wird zu erheblichen Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs in diesem Bereich führen. Ortskundige Fahrer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Warum es zu dem Unfall kam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg. Es wird nachberichtet.

