POL-HSK: Vom Krankenhaus in die Polizeizelle

Arnsberg (ots) - Am Sonntag kam es in Arnsberg - Neheim in den frühen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz in der Neheimer Innenstadt. Gegen 04:50 Uhr erhielten Beamte der Wache Arnsberg Kenntnis über eine Auseinandersetzung im Bereich der Apothekerstraße und Neheimer Markt. Vor Ort konnte zunächst eine größere Personengruppe festgestellt werden. Es wurden mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei hinzugezogen. Vor Ort ...

mehr