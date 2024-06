Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 10. Juni 2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 11. Juni 2024, 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Gelände in der Straße Schierberg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Bürogebäude. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut. Der Gesamtschaden wurde auf rund 7.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Am Samstag, 08. Juni 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter der verschlossen abgestellte Pedelec einer 30-jährigen Frau aus Dinklage. Das Pedelec, ein Winora Yucatan, war an der Martin-Luther-Straße abgestellt worden.

Dinklage - Brand eines Wohnwagens

Am Dienstag, 11. Juni 2024, gegen 13:45 Uhr kam es zum Brand eines Wohnwagens in der Badberger Straße. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren und Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 11. Juni 2024, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw den Bergweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamin und Kokain. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11.06.24, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr, fuhr in der Vechtaer Straße eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gegen einen geparkten PKW VW, sodass an diesem erheblich Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

