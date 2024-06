Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß Pflichtversicherung

Am Dienstag, 11. Juni 2024, gegen 11:50 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw in der Molberger Straße zu kontrollieren. Nach dem der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug zum Stillstand gebracht hat, entzog er sich zu Fuß einer Kontrolle. Am Pkw konnten falsche Kennzeichen ausgemacht werden. Der Pkw-Fahrer konnte wenig später ermittelt werden, der 28-jährige Mann aus Molbergen war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Juni 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Mercedes E220 am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473/93218-0) entgegen.

Molbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11. Juni 2024 gegen 11:57 Uhr, kam es auf dem Vahrener Weg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei PKW. Am PKW BMW eines 75-jährigen Mannes aus Cloppenburg entstand Sachschaden. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11.06.24, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Alten Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem derzeit unbekannten PKW-Führer sowie einer 24-jährigen Radfahrerin aus Cloppenburg. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt vom Unfallort. Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen Opel Corsa ohne Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471/1860-0) entgegen.

