POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Erneut Pedelecs aus Fahrradgeschäft entwendet Am Sonntag, 09. Juni 2024, in der Zeit von 06.15 Uhr bis 06.24 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Lohne, Pariser Straße, durch ein eingeschlagenes Fenster drei Pedelec-Fahrräder aus einem Fachgeschäft. Bereits in der Nacht war dort eingebrochen und Pedelec-Fahrräder entwendet worden ...

mehr