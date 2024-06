Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 7. Juni 2024, 16.00 Uhr und Sonntag, 9. Juni 2024, 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ca. 100 Liter Diesel aus einer vor Ort abgestellten Arbeitsmaschine. Diese stand auf einer Baustelle in der Linderner Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Schule

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Juni 2024, 14.00 Uhr und Montag, 10. Juni 2024, 6.51 Uhr, brachen unbekannte Personen in einen Aufenthaltscontainer auf dem Schulgelände in der Vahrener Straße ein. Die Personen entwendeten eine mobile Heizung und eine Kaffeemaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 9. Juni 2024, zwischen 00.00 Uhr und 6.00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen in der Teichstraße insgesamt fünf Straßenlaternen. An den Lampen wurden die oberen Leuchtmittel abgeschlagen und in ein Rückhaltebecken geworfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Farbschmiererei

Am Samstag, 8. Juni 2024, zwischen 7.00 Uhr und 22.00 Uhr, wurde die Einrichtung des Toilettenhäuschens im Mehrgenerationenpark beschädigt. Außerdem wurden die Wände mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 10. Juni 2024, gegen 6.30 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Quakenbrück auf der Eichenallee in Richtung Westen. Hier kam ihm ein männlicher Radfahrer entgegen. Dieser machte seinen Angaben nach einen Schlenker nach links, sodass er nach rechts ausweichen musste und in der Folge leicht mit einem Baum kollidierte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 10. Jun i2024, 13.20 Uhr, fuhr eine 31-jährige Autofahrerin aus Oldenburg auf der Felchenstraße in Fahrtrichtung Molberger Straße. An der Kreuzung Felchenstraße/Molberger Straße/Bieberstraße wollte sie geradeaus in die Biberstraße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, welche die Molberger Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 10. Juni 2024, gegen 14.14 Uhr, wollte eine 48-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg von der Kaiforter Straße nach rechts auf die Hauptstraße einfahren und kollidierte dabei mit einem 32-jährigen Fahrradfahrer aus Garrel, welcher den linken Radweg der Hauptstraße in Richtung Nikolausdorf befuhr. Der Radfahrer stürzte. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 10. Juni 2024, gegen 16.50 Uhr, befuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Essen (Oldenburg) die Bertmannsholter Straße in Richtung B68. Sie wollte nach rechts auf diese einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommenden 19-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lastrup. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Juni 2024, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein männlicher Radfahrer auf der Eschstraße und touchierte mit dem Lenker den Ford Kuga einer 40-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Person, ohne Personalien mitzuteilen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

