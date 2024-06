Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Diebstahl von Geldbörsen

Cloppenburg/Vechta (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in beiden Landkreisen, so u.a. in Damme, Friesoythe und Lohne, zu Diebstahltaten von Geldbörsen.

Meist befanden sich die Geschädigten zum Einkaufen in einem Supermarkt bzw. Discounter. Hierbei waren die Handtaschen samt Geldbörse u.a. im Einkaufskorb/-wagen abgelegt worden.

Daher möchten wir aus diesen aktuellen Anlässen nochmals auf folgende Ratschläge hinweisen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Infos finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell