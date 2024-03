Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pedelec-Dieb bei Fahndung mit gestohlenem Rad im Wert von 4.000 Euro festgenommen: 20-Jähriger nun in U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Einen schnellen Fahndungserfolg nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in der Frankfurter Straße konnte die Kasseler Polizei am gestrigen Mittwochvormittag verzeichnen. Ein 55-Jähriger aus Kassel hatte das Fahrrad gegen 9:40 Uhr nur für wenige Minuten vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes abgestellt und angeschlossen, um mit seinen Töchtern dort einkaufen zu gehen. Als er wiederkam, musste er feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und das Rad im Wert von ca. 4.000 Euro gestohlen worden war. Er rief daraufhin über den Notruf 110 die Polizei und beschrieb sein gestohlenes Pedelec genau. Die sofort eingeleitete Fahndung führte bereits einige Minuten später zum Erfolg: Eine Streife des Polizeireviers Ost entdeckte gegen 10:05 Uhr in der Leipziger Straße, Ecke Agathofstraße, einen Mann auf einem solchen Pedelec und stoppte diesen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellen sollte, handelte es sich tatsächlich um das kurz zuvor in der Frankfurter Straße gestohlene Pedelec. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen aus Bulgarien, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, fest und brachten ihn in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums.

Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft beim Haus des Jugendrechts Kassel führten zur Stellung eines Antrags auf Untersuchungshaft gegen den 20-Jährigen bei Gericht. Er wurde daraufhin am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der bestohlene 55-Jährige hatte sein Pedelec schon am gestrigen Mittwoch von der Polizei wiederbekommen.

