POL-REK: 240214-1: Information der Polizei zum Straßenkarneval im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizeihubschrauber im Einsatz Beamte der Polizei des Rhein-Erft-Kreises haben am Sonntagabend (11. Februar) zwei Tatverdächtige (38, 43) in Bergheim vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein und Wertgegenstände entwendet zu haben. Die ...

