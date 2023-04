Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heßheim (ots)

Am 02.04.2023, gegen 03:00 Uhr, konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie ein Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße in Heßheim fährt. Auf der Motorhaube des Pkw saß eine männlilche Person. Aufgrund eines abrupten Bremsvorgangs fiel der 18-jährige Frankenthaler von der Motorhaube und stürzte zu Boden. Hierdurch zog er sich eine Platzwunde an der Stirn zu. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten befand sich der Fahrzeugführer jeodch nicht mehr vor Ort. Dieser konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme ermittelt werden. Durch einen Atemalkoholtest konnte bei dem 19-jährigen Unfallverursacher aus Heßheim ein Atemalkoholgehalt von 1,57 Promille festgestellt werden. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

