Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240213-2: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Bergheim - Zeugensuche nach Einbruch in Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeihubschrauber im Einsatz

Beamte der Polizei des Rhein-Erft-Kreises haben am Sonntagabend (11. Februar) zwei Tatverdächtige (38, 43) in Bergheim vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein und Wertgegenstände entwendet zu haben. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers unterstützte bei dem Einsatz und führte die Polizisten zu die beiden Flüchtigen - Festnahme.

Laut ersten Ermittlungen drangen Einbrecher um 21.40 Uhr im Bereich der Heerstraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie sollen die Terassentür aufgehebelt, eine Scheibe eingeschlagen und zahlreiche Räume im Haus durchwühlt haben. Aufmerksame Zeugen hörten, dass eine Glasscheibe zersplitterte und gaben über den Notruf der Polizei eine Fluchtrichtung sowie eine Personenbeschreibung an.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers erkannte mit Hilfe der Wärmebildkamera zwei Personen in einem Waldgebiet. Vor Ort stoppten weitere Polizisten die Tatverdächtigen und stellten mutmaßliche Tatbeute sicher. Sie nahmen den 38-Jährigen und den 43-Jährigen vorläufig fest. Polizisten fertigten eine Strafanzeige und sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei fahndet zudem nach drei Tätern, die am Sonntagabend (11. Februar) die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in Frechen-Königsdorf an der Widderstraße aufgebrochen haben sollen. Die Tatverdächtigen seien in einem silberfarbenen BMW geflüchtet.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Der Geschädigte habe sich gegen 18 Uhr im Garten seines Hauses aufgehalten, als es an der Tür geklingelt haben soll. Als er später ins Haus geblickt habe, soll er drei unbekannte Personen im Hausflur gesehen haben. Diese sollen dann aus dem Haus gerannt und in einem silberfarbenen BMW geflüchtet sein. Das augenscheinlich tiefergelegte Fahrzeug mit lautem Motorgeräusch soll zuvor an der Ecke Gemsenweg und Widderstraße gestanden haben. Alarmierte Polizisten fertigten eine Strafanzeige und sicherten Spuren. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell