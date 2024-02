Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: PKW im Straßengraben - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hürth (ots)

Zeugen fanden PKW auf der Seite im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, stand aber deutlich unter Alkoholeinfluss.

In der Nacht zu Sonntag (11. Februar) rief gegen 00:45 Uhr eine Zeugin bei der Polizei an und meldete den verunfallten PKW auf der Luxemburger Straße in Hürth-Kalscheuren. Am Einsatzort trafen die hinzugerufenen Polizisten neben den Zeugen auch auf den 31-jährigen Fahrer des beschädigten Citroen. Nach derzeitigem Sachstand befuhr der Hürther Autofahrer die Luxemburger Straße (B 265n) in Fahrtrichtung Köln als er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und auf der Seite liegend im Graben zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich selbständig unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die angeordnete Blutptrobe entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde beschlagnahmt. (bme)

