Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240213-3: Informationen der Polizei zum Karnevalswochenende und Rosenmontag

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Ingewahrsamnahmen mit Karnevalsbezug

Zwischen Freitagmorgen (9. Februar) 6 Uhr und Dienstagmorgen (13. Februar) 6 Uhr haben Polizisten mehr als 130 Einsätze mit Bezug zu Karneval abgearbeitet. Dabei nahmen die Beamten rund 30 Strafanzeigen zu Körperverletzungsdelikten auf und erteilten mehr als zehn Platzverweise. Die Einsatzkräfte kontrollierten etwa 650 Fahrzeugführerinnen und -führer und ordneten mehr als 20 Blutproben wegen Drogen- und Alkoholverstößen an. Polizisten begleiteten mehr als 45 Karnevalsumzüge im gesamten Rhein-Erft-Kreis.

In der Nacht zu Montag (12. Februar) endete der Abend eines jungen Karnevalisten (17) in einer Gewahrsamszelle. Der Jugendliche hatte gegen 1 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Pulheim-Stommeln auf die Heckscheibe eines fahrenden Streifenwagens geschlagen und die Uniformierten beleidigt. Als die Polizisten ausstiegen, um den augenscheinlich Alkoholisierten anzusprechen und zu kontrollieren, schrie er die Beamten an und beleidigte sie fortlaufend. Da der Jugendliche auf die deutliche Ansprache der Polizisten nicht reagierte, fixierten die Beamten den weiterhin Aggressiven. Dabei trat er mehrfach nach den Einsatzkräften. Die Beamten nahmen den mittlerweile Gefesselten zwecks Verhinderung weiterer Straftaten mit zu einer Polizeiwache. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,4 Promille. Der 17-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Polizeibeamte in einem Verfahren verantworten.

In Elsdorf haben zwei noch Unbekannte am Montagmittag (12. Februar) einen 23-Jährigen geschlagen. Dabei verletzten sie den jungen Mann so schwer, dass er später in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Laut ersten Erkenntnissen soll einer der Täter den Geschädigten an der Gladbacher Straße im Bereich der Festhalle gepackt und unmittelbar auf ihn eingeprügelt haben. Sein Komplize habe ihn umgestoßen. Bereits am Boden liegend sollen die circa 180 Zentimeter großen jugendliche Angreifer weiterhin brutal auf ihn eingeschlagen haben. Blutend ließen sie den Geschädigten zurück und rannten in Richtung Schwimmbad davon. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den mittlerweile Flüchtigen und nahmen eine Strafanzeige auf.

Einer der Verdächtigen wurde als circa 17 Jahre alt und kräftig beschrieben. Zur Tatzeit sei er mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen. Die zweite Person sei schlank etwa 16 Jahre alt und habe eine rote Jacke getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die dargestellten Zahlen können sich noch verändern. Sie stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können beziehungsweise, dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Eine abschließende Bewertung ist häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell