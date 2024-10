Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigung auf sexueller Grundlage am Bahnhof Ulm

Ulm (ots)

Ulm: Am Dienstagabend wurde eine 19-jährige Reisende am Bahnsteig 3 am Bahnhof Ulm auf sexueller Grundlage beleidigt. Ersten Informationen zur Folge befand sich die 19-jährige Geschädigte gegen 19 Uhr in einem abfahrbereiten Zug am Bahnsteig 3, als ein bisher unbekannter Täter anstößige Bewegung in ihre Richtung machte. Laut aktuellen Erkenntnissen soll der Mann währenddessen einen Geldschein aus seiner Tasche geholt und die Geschädigten durch Zeichen auf sexueller Grundlage beleidigt haben. Der mutmaßliche Täter konnte die Örtlichkeit noch vor Einstreffen der Bundespolizei unerkannt verlassen. Zeugen, welchen diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, diese Informationen an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711/ 870 35 0 weiter zu geben. Laut Zeugenaussagen war der Täter ca. 45 Jahre alt , ca. 180 cm groß und trug einen Trenchcoat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell