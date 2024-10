Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch, Zeugen gesucht

Weinsberg/Ellhofen (ots)

Am Dienstag (01.10.2024) kam es am Haltepunkt Weinsberg Ellhofen zu einem versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch. Laut aktuellen Erkenntnissen versuchten bisher unbekannte Täter im Laufe des Dienstages einen Fahrkartenautomaten am Stadtbahnhaltepunkt Ellhofen aufzubrechen. Die alarmierte Bundespolizei konnte gegen 14:30 Uhr am Haltepunkt Ellhofen keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Auch die Fahndung in der Nähe des Tatortes blieb erfolglos. Ersten Ermittlungen zufolge, gelang es den mutmaßlichen Tätern nicht an das gewünschte Diebesgut zu gelangen. Der Automat an sich wies jedoch erhebliche Beschädigung auf. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurden seitens der Bundespolizei eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Informationen zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich an die Bundespolizei unter 0711/870 35 0 zu wenden.

