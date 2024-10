Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am Donnerstag den 03.10.2024 kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Zwei afghanische Staatsangehörige befanden sich gegen 20:00 Uhr auf dem Weg zum Cannstatter Wasen. Im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart wurden die Personen unvermittelt von einer achtköpfigen Personengruppe angegangen und mit Schlägen im Gesicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen in eine S-Bahn der Linie S4 und fuhren in Richtung Marbach. Laut den Geschädigten hatten die Tatverdächtigen ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Täter soll einen weißen Pullover getragen haben. Ein weiterer Täter soll einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose getragen haben. Die Geschädigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0711 87035-0, mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell