Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Gebäude/Schuppen mit Oldtimern brennt - Polizei ermittelt ++ Pkw-Brand - Feuerwehr löscht - Polizei ermittelt ++ Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.09.2024 ++

Lüneburg

Bleckede - Gebäude/Schuppen mit Oldtimern brennt - Polizei ermittelt

Zu einem Brand eines Schuppenkomplexes, in dem vermutlich mehrere Oldtimer-Fahrzeuge abgestellt waren, kam es in den Morgenstunden des 04.09.24 in der Lüneburger Straße in Bleckede. Gegen 07:00 Uhr hatten Anwohner das Feuer in dem Gebäude gemeldet und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Polizei sperrte den Bereich und die Lüneburger Straße für die Löscharbeiten. In dem Schuppenkomplex waren vermutlich insgesamt sechs Oldtimer untergestellt, so dass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit kann die Polizei weder eine technische Ursache noch eine Form von Brandstiftung als Ursache ausschließen.

Lüneburg - Pkw-Brand - Feuerwehr löscht - Polizei ermittelt

Zu einem Brand eines vor einer Garage in der Rotenburger Straße abgestellten Pkw Kia kam es in den frühen Morgenstunden des 04.09.24. Aus bis dato ungeklärter Ursache war der Pkw Kia gegen 04:30 Uhr im vorderen Bereich in Brand geraten. Alarmierte Einsatzkräfte der Lüneburger Feuerwehr löschten den Pkw. Zu einem Übergreifen auf Gebäudeteile kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vögelsen/Lüneburg - Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Mehr als ein Dutzend "kleinerer" Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen verzeichnete die Polizei in den letzten Tagen in Lüneburg, Vögelsen sowie in anderen angrenzenden Ortschaften. Dabei nutzte der Dieb jedes Mal den Umstand, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen waren und griff sich u.a. Münzgeld (Kleingeld), Becher oder Sonnenbrillen aus den Fahrzeugen. Betroffen waren in der Nacht zum 03.09.24 auch zwei im Ahornweg und Stadtberg abgestellte Pkw VW und Mercedes. In der Nacht zum 04.09.24 waren auch zwei in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße abgestellte Pkw betroffen. Hier wurde gegen 00:00 Uhr eine Pizza und eine Flasche Cola mitgenommen. Größerer Sachschaden entstand nicht. Die Ermittler haben aktuell auch einen Mann im Visier, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab. Lassen Sie keine Wertgegenstände (offen einsehbar) in Ihrem Fahrzeug! Gelegenheit macht Diebe!"

Lüneburg - Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Die Scheibe eines in der Tiefgarage in der Soltauer Straße abgestellten Pkw Ford Focus schlug ein Unbekannter im Zeitraum vom 02. auf den 03.09.24 ein. Ob etwas gestohlen wurden, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Tripkau - Simson-Fahrer kollidiert mit Reh - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 15 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads Simson in den Abendstunden des 03.09.24 in der Hauptstraße. Der junge Mann kollidierte gegen 21:00 Uhr mit einem plötzlich die Fahrbahn kreuzenden Reh. Das Reh lief weiter. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw-Heckscheibe nach Streit eingeschlagen

Die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Lange Straße abgestellten Pkw VW Touran schlug ein 25-Jähriger in den späten Abendstunden des 03.09.24 gegen 21:45 Uhr mit der Faust ein. Er erlitt Verletzungen an der Hand und musste im Klinikum Dannenberg behandelt werden. Hintergrund der Aggression sind vermutlich innerfamiliäre Streitigkeiten, da es sich um den Pkw um ein Fahrzeug eines Familienangehörigen gehandelt hat. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Jamlen, OT. Platenlaase - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 53 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes E-Klasse aus der Region stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 03.09.24 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle des Mercedes-Fahrers stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Uelzen

Bienenbüttel, OT Niendorf - in Wohnhaus eingebrochen - Terrassentür aufgebrochen

In ein Einfamilienhaus in Niendorf brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 03.09.24 ein. Dabei öffneten die Täter gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür, gelangten ins Gebäude und durchsuchten dieses. Ob und was die Täter möglicherweise mitnehmen konnten, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

