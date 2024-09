Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrraddieb beobachtet - Polizei stellt Mann nach Verfolgung - Akku-Flex weggeworfen ++ Pedelec am Bahnhof mitgenommen - "Baumschutzbügel" eignet sich nicht als Sicherung! ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.09.2024

Lüneburg

Bleckede - Fahrraddieb beobachtet - Polizei stellt Mann nach Verfolgung - Akku-Flex weggeworfen

Nach dem Hinweis von Passanten konnte die Polizei Bleckede in den Nachmittagsstunden des 02.09.24 einen Fahrraddieb "dingfest" machen. Der 51-Jährige hatte versucht gegen 15:00 Uhr in der Breite Straße das Schloss eines Fahrrads Cube "aufzubrechen". Der Mann aus dem Amt Neuhaus ergriff die Flucht, konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte verfolgt und kurze Zeit später gestellt werden. Dabei warf der Mann auch sein Tatwerkzeug (eine Akku-Flex) in die Elbe. Die Polizei ermittelt gegen den Mann auch wegen weitere Taten der jüngsten Vergangenheit im Bereich Bleckede. Dabei wurde u.a. auch ein weiteres Pedelec in der Breite Straße "angegangen".

Lüneburg - Pedelec am Bahnhof mitgenommen - "Baumschutzbügel" eignet sich nicht als Sicherung!

Ein Pedelec Koga Nova stahl ein Unbekannter im Zeitraum vom 01. Auf den 02.09.24 auf dem Vorplatz des Lüneburger Bahnhofs in der Bahnhofstraße. Die Eigentümer hatte ihr Pedelec auf dem Vorplatz an einem sog. "Baumschutzbügel" angeschlossen. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hinweis: Die sog. Baumschutzbügel am Lüneburger Bahnhof sind weder gedacht noch geeignet um Fahrräder, Pedelec oder andere Zweiräder gesichert abzustellen bzw. diese dort mit Schlössern zu sichern. Die um den offenen Bügel gelegten Schlösser lassen sich mit dem Zweirad leicht "abziehen"! Sichern Sie Ihr Zweirad u.a. in den Fahrradparkhäusern am Bahnhof. Dort besteht auch die Möglichkeit, das Zweirad mit einem Schloss gesichert an-/abzuschließen (auch wenn dadurch nicht jeder Diebstahl verhindert werden kann).

Lüneburg - Sonnenbrille aus Cabrio gegriffen

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter in den Vormittagsstunden des 02.09.24 in Lüneburg. Dabei konnte der Dieb sich zwischen 09:30 und 11:00 Uhr in der Straße Am Eichwald aus einem abgestellten (verschlossenen) mit geöffneten Verdeck abgestellten Audi Cabrio aus der Mittelkonsole eine Sonnenbrille greifen und verschwinden. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - Handtasche gegriffen - Dieb flüchtet

Die Handtasche einer 21-Jährigen griff sich ein Unbekannter in den Abendstunden des 02.09.24 und ergriff zu Fuß die Flucht. Während die junge Frau auf einer Bank Am Sportzentrum saß, griff sich gegen 19:55 Uhr der Dieb die Taschen und rannte weg. Die Frau versuchte den Mann noch mit einem Pkw zu verfolgen. Dieser konnte jedoch über einen schotterweg flüchten. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Handorf - in Kindergarten eingebrochen - keine Beute

In die Räumlichkeiten des Kindergartens in der Hauptstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 30.08. und 02.09.24 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, das Gebäude betreten und auch gewaltsam Schränke geöffnet. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Mitgenommen wurde vermutlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Deutsch Evern - einzelne Pkw beschädigt

Vermutlich im weiteren Verlauf/Nachgang des Schützenfestes am Wochenende vom 31.08. auf den 01.09.24 wurden im Bereich der Schützenstraße einzelne Pkw beschädigt. Dabei waren Personen u.a. auf die Motorhauben zweier Pkw gestiegen und hatten Dellen verursacht. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Ein Senior befuhr am 02.09.2024 gegen 14:20 Uhr mit einem PKW-Opel die Artlenburger Landstraße aus Adendorf kommend in Fahrtrichtung Lüneburg. Dabei bog er nach rechts auf die Ostumgehung in Richtung Autobahn 39 ab und kollidierte trotz Bremsvorgang mit einem der Artlenburger Landstraße folgendem Radfahrer im Alter von 45 Jahren. Dieser wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro.

Echem - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Morgenstunden des 03.09.24 auf der Landesstraße. Die Frau war gegen 09:30 Uhr auf die Landesstraße eingebogen, als ihr Sitz ins Wackeln geriet, sie nach unten schaute und von der Fahrbahn abkam. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von gut 15.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - "Wer schlägt geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Für zehn Tage verwies die Polizei einen 38 Jahre alten Ehemann im Verlauf des 02.09.24 aus dem gemeinsamen Wohnhaus. Der Mann hatte im alkoholisierten Zustand wiederholt seine Ehefrau geschlagen. Sie konnte aus dem Wohnhaus flüchten und die Polizei alarmierten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Krautze - Grünstreifen brennt

Zum Brand im Bereich eines Grünstreifens an der Landstraße im Bereich Krautze kam es in den Mittagsstunden des 02.09.24 aus ungeklärter Ursache. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen

Uelzen - Volleyballnetzte vom PSV mitgenommen

Die Volleyballnetze des Beachfeldes des Postsportvereins Uelzen nahmen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 31.08. und 02.09.24 ab und mit. Es entstand ein Schaden von fast 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kollision bei Wendemanöver

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Mazda und einem Leichtkraftrad kam es in den Nachmittagsstunden des 02.09.24 auf der Bundesstraße 493 - Am Osterholz. Der 57 Jahre alte Fahrer des Pkw Mazda hatte gegen 15:30 Uhr nach Abbiegen hinter einer Verkehrsinsel gewendet, so dass ein folgender 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer in die hintere Seite des Pkw fuhr und zusammen mit seiner Sozia stürzte. Die beiden wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs - 0,79 Promille

Einen 53 Jahre alten Fahrer eines Pkw Volvo stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 02.09.24 Im Böh. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann gegen 10:30 Uhr einen Alkoholwert von 0,79 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen - mit Hoverboard im öffentlichen Raum unterwegs - gedroht und beleidigt

Mit einem aufbrausenden 53-Jährigen auf einem Hoverboard hatte es die Polizei in den späten Abendstunden des 02.09.24 in der Bahnhofstraße zu tun. Die Beamten hatten den Mann gegen 23:30 Uhr mit dem Board im öffentlichen Raum angehalten. Im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde der Uelzener aufbrausend, gab falsche Personalien an und beleidigte bzw. bedrohte die Beamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

