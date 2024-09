Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schläge auf Festplatz - zwei Personen leichtverletzt ++ Dieb nach Fahrraddiebstahl gestellt ++ Fensterscheibe mit Werkzeug eingeschlagen - Personen aus Objekt herausgesprochen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW - 31-Jähriger leichtverletzt

Ein 31-Jähriger befuhr am 01.09.2024 gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße "Am Springintgut" aus Richtung Schomakerstraße kommend. Dabei kollidierte er an einer abknickenden Vorfahrtstraße mit einer auf der Hindenburgstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Fahrerin eines Renault Twingo. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro. Der Radfahrer wurde leichtverletzt.

Lüneburg - Diebstahl aus PKW am Ilmenaugarten

Unbekannte öffneten in der Nacht zum 02.09.2024 einen unverschlossenen VW Golf auf einem Parkplatz am Ilmenaugarten. Sie entwendeten unter anderem eine Sonnenbrille und Bargeld im Gesamtwert von etwas über 50 Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - PKW entwendet - 25000 Euro Schaden

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde ein BMW 530d von einem Grundstück "Im olen Dinst" entwendet. Die Fahrzeugschlüssel des grauen Fahrzeuges im geschätzten Wert von 25000 Euro befanden sich weiterhin bei dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Schläge auf Festplatz - zwei Personen leichtverletzt

Auf einem Festplatz im Kirchweg kam es am 01.09.2024 gegen 01:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlugen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Männer im Alter von 28 und 38 Jahren sowie eine 57-jährige Frau auf zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren ein. Nach dem Einschreiten weiterer Personen konnten die Kontrahenten getrennt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die jungen Männer wurden leichtverletzt.

Deutsch Evern - Werkzeuge aus Transporter entwendet

In der Nacht zum 01.09.2024 zerstörten Unbekannte die Glasscheibe der Schiebetür eines abgestellten Transporters im Wandelfeld. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Mit gehobener Faust losgegangen - Tierabwehrspray eingesetzt

Aufgrund von Streitigkeiten ging am 01.09.2024 gegen 21:15 Uhr ein 45-Jähriger in der Steinstraße auf einen 22-Jährigen mit gehobener Faust los. Dieser setzte ein Tierabwehr Spray ein, um den Angriff abzuwehren. Damit verletzte er den 45-Jährigen leicht. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der alkoholisierte 45-Jährige weiterhin aggressiv, sodass er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Dieb nach Fahrraddiebstahl gestellt

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die Lüchower Polizei nach einem Fahrraddiebstahl in der Seerauer Straße am 01.09.2024 gegen 10:30 Uhr einen 30-Jährigen in unmittelbarer Nähe kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Fahrrad um das entwendete Fahrrad im Wert von knapp 100 Euro handelte. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Uelzen

Stoetze - "volltrunkener Urlauber" - betrunkenen Autofahrer mit Wohnwagen gestoppt - 2,69 Promille - Führerschein sichergestellt - Pkw und Wohnwagen mit diversen Unfallschäden - Polizei sucht weitere mögliche Unfallorte

Einen volltrunkenen Autofahrer meldeten Verkehrsteilnehmer in den Abendstunden des 01.09.24 auf der Bundesstraße 191 bei Stoetze (LK Uelzen). Nachdem der 62 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda mit Wohnwagen nach mehrfachen "Schlangenlinien fahren" seinen Pkw auf der Bundestraße gestoppte hatte, konnten andere Verkehrsteilnehmer in einem günstigen Moment den Pkw-Schlüssel des Mannes abziehen und die Weiterfahrt unterbinden. Eine parallel eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte den 62 Jahre alten stark alkoholisierten Lüneburger noch am Steuer seines Pkw fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit 2,69 Promille die starken Ausfallerscheinungen des Mannes. Der Mann gab an, am Sonntag mit dem Pkw und Wohnwagen aus dem Urlaub aus Bayern gekommen zu sein, konnte sich jedoch nicht mehr an alle Details erinnern. Am Pkw Skoda sowie am Wohnwagen stellten die Beamten an der Front sowie an allen weiteren Fahrzeugseiten diverse nicht unerhebliche "aktuelle" Beschädigungen (u.a. Streifschäden, Lackanrieb, Beulen und Dellen) sowie auch aufgerissene Reifen fest, so dass die Beamten davon ausgehen müssen, dass der Mann bereits vor dem Eintreffen verschiedene Kollisionen verursacht haben muss. Dabei will der Lüneburger auch an einer Tankstelle gegen einen Automaten gefahren sein. Weiter eingrenzen konnte der 62-Jährige dieses jedoch nicht. Die Ermittlungen zu möglichen Verkehrsunfällen in den Nachmittags- und Abendstunden des 01.09.24 in der Region Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Lüneburg dauern an. Parallel prüfen die Beamten auch, ob das Gespann auf der Urlaubsrückfahrt von Bayern nach Niedersachsen weitere Schäden verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen. Die Sachschäden an Pkw und Wohnwagen beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro. Im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Uelzen - Auseinandersetzung im Bus - Jugendliche in Krankenhaus

Am 02.09.2024 gegen 11:00 Uhr kam es nach Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17-jährigen Personen in einem Bus in der Lüneburger Straße. Bei der Rangelei erlitt eine Jugendliche eine Platzwunde an der Lippe und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ihr männlicher Kontrahent wurde ebenfalls leichtverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Uelzen OT Holdenstedt - Einbruch in Wohnung - Fernseher entwendet

Unbekannte zerstörten mit einem Stein im Verlaufe des 01.09.2024 die Fensterscheibe einer Wohnung in der Schloßstraße. Anschließend entriegelten sie das Fenster und verschafften sich Zutritt zum Objekt. Dort entwendeten sie einen Flachbildfernseher im Wert von mehreren hundert Euro und verließen das Gebäude durch die Haustür. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Fensterscheibe mit Werkzeug eingeschlagen - Personen aus Objekt herausgesprochen

Zwei 13-jährige Personen schlugen am Nachmittag des 01.09.2024 die Fensterscheibe eines Wohnhauses mit einem Werkzeug ein. Anschließend betraten sie das Einfamilienhaus. Zu einem späteren Zeitpunkt kehrten beide zurück zum Objekt und konnten dort durch die Polizei herausgesprochen werden. Sie wurden anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro.

