Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "volltrunkener Urlauber" - betrunkenen Autofahrer mit Wohnwagen gestoppt - 2,69 Promille - Pkw und Wohnwagen mit diversen Unfallschäden - Polizei sucht weitere mögliche Unfallorte ++

Lüneburg (ots)

Stoetze/Uelzen/Lüchow-Dannenberg/Lüneburg

++ "volltrunkener Urlauber" - betrunkenen Autofahrer mit Wohnwagen gestoppt - 2,69 Promille - Führerschein sichergestellt - Pkw und Wohnwagen mit diversen Unfallschäden - Polizei sucht weitere mögliche Unfallorte ++

Einen volltrunkenen Autofahrer meldeten Verkehrsteilnehmer in den Abendstunden des 01.09.24 auf der Bundesstraße 191 bei Stoetze (LK Uelzen). Nachdem der 62 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda mit Wohnwagen nach mehrfachen "Schlangenlinien fahren" seinen Pkw auf der Bundestraße gestoppte hatte, konnten andere Verkehrsteilnehmer in einem günstigen Moment den Pkw-Schlüssel des Mannes abziehen und die Weiterfahrt unterbinden. Eine parallel eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte den 62 Jahre alten stark alkoholisierten Lüneburger noch am Steuer seines Pkw fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit 2,69 Promille die starken Ausfallerscheinungen des Mannes. Der Mann gab an, am Sonntag mit dem Pkw und Wohnwagen aus dem Urlaub aus Bayern gekommen zu sein, konnte sich jedoch nicht mehr an alle Details erinnern.

Am Pkw Skoda sowie am Wohnwagen stellten die Beamten an der Front sowie an allen weiteren Fahrzeugseiten diverse nicht unerhebliche "aktuelle" Beschädigungen (u.a. Streifschäden, Lackanrieb, Beulen und Dellen) sowie auch aufgerissene Reifen fest, so dass die Beamten davon ausgehen müssen, dass der Mann bereits vor dem Eintreffen verschiedene Kollisionen verursacht haben muss. Dabei will der Lüneburger auch an einer Tankstelle gegen einen Automaten gefahren sein. Weiter eingrenzen konnte der 62-Jährige dieses jedoch nicht.

Die Ermittlungen zu möglichen Verkehrsunfällen in den Nachmittags- und Abendstunden des 01.09.24 in der Region Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Lüneburg dauern an. Parallel prüfen die Beamten auch, ob das Gespann auf der Urlaubsrückfahrt von Bayern nach Niedersachsen weitere Schäden verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Sachschäden an Pkw und Wohnwagen beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro. Im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell