Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auseinandersetzung im Umfeld von Schulgelände - junge Männer geraten aneinander - Person mit Stich-/Schnittverletzung ++ Schuppen in Brand ++ Ölspur von Kirchgellersen über Embsen bis Lüneburg ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 30.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung im Umfeld von Schulgelände - junge Männer geraten aneinander - Person mit Stich-/Schnittverletzung - Polizei im Einsatz

Zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlichen/Heranwachsenden kam es in den frühen Mittagsstunden des 30.08.24 im Umfeld der Berufsbildenden Schulen Am Schwalbenberg in Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen waren gegen 11:30 Uhr mehrere junge Männer (vermutlich auch Schüler) außerhalb des Schulgeländes auf einer Zuwegung aneinandergeraten. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und Schubsereien. In der Folge wurde vermutlich auch mit einem Gürtel und einen Gegenstand geschlagen sowie möglicherweise einem Stichwerkzeug hantiert. Dabei erlitt ein Heranwachsender eine Stich-/Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht und wird dort aktuell behandelt. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Vier junge Männer erlitten parallel leichte Schürfwunden.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, stellte die Personalien von Beteiligten und Zeugen fest und sicherte auch Videomaterial der Auseinandersetzung. Die weiteren Ermittlungen zu den Beteiligten und Hintergründen der Auseinandersetzung auch in Zusammenarbeit mit der Schule dauern an.

Melbeck - Schuppen in Brand - Anwohner in Sicherheit gebracht

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 29.08.2024 gegen 16:30 Uhr ein Schuppen, der über zwei Grundstücke in der Danziger Straße reicht, in Brand. Anwohner setzten daraufhin einen Notruf ab und leiteten Löschversuche ein. Weitere Anwohnende wurden in Sicherheit gebracht. Die zügig eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. ++ Bild unter www.presseportal.de ++

Neuhaus - zwei Flaschen Alkohol entwendet - Geflüchtet

Ein Mann betrat am 29.08.2024 gegen 17:15 Uhr einen Supermarkt in der Bahnhofstraße. Dort steckte er zwei Flaschen Alkohol in eine mitgeführte Tasche und versuchte an der Kasse lediglich Zigaretten zu bezahlen. Auf Hinweis eines Kunden konnte ein Mitarbeiter den Dieb stellen. Als dieser in ein Büro begleitet wurde, flüchtete er aus dem Supermarkt. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüneburg - Beifahrertür geöffnet - Laptop und Bargeld entwendet

Auf bisher unbekannte Art und Weise wurde die Beifahrertür eines VW-Golf in der Nacht zum 30.08.2024 "Auf der Höhe" geöffnet. Anschließend wurde ein Laptop und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.

Hohnstorf (Elbe) - "am hellichten Tage auf Nebenstraße belästigt" - Polizei ermittelt

Nach einer Belästigung einer jungen Frau in den Morgenstunden des 29.08.24 im Adolf-Lüchau-Weg in Hohnstorf ermittelt die Polizei. Die Frau hatte nach einem Einkauf in Hohnstorf gegen 10:00 Uhr mit ihrem Fahrrad einen Stopp hinter den dortigen Bahngleisen gemacht, als ein Mann an sich herantrat und sie belästigte. Die Frau schubste den Mann weg, fuhr nach Hause und alarmierte die Polizei. Erste Fahndungsmaßnahmen nach der beschriebenen Person, den die Frau möglicherweise vom Sehen aus dem Ort kannte, verliefen ohne Feststellungen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Lüneburg - Beifahrerscheibe eingeschlagen - Portemonnaie entwendet

Die Scheibe eines PKW wurde in einem Parkhaus in der Soltauer Straße eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr machten sich Unbekannte am 29.08.2024 an einem Skoda Fabia zu schaffen. Dabei entwendeten sie ein gefülltes Portemonnaie im Wert von wenigen hundert Euro.

Embsen - Ölspur von Kirchgellersen über Embsen bis Lüneburg - Verursacher ermittelt

Mehrere Personen meldeten der Polizei am 29.08.2024 gegen 14:00 Uhr eine Ölspur auf der Strecke von Kirchgellersen über die Bundesstraße 209 bei Embsen bis zum Lüneburger Hafen. Die Feuerwehr und die zuständigen Straßenmeistereien waren für Reinigungsarbeiten im Einsatz, wodurch es u.a. auf der LGer Ostumgehung auch nicht unerhebliche Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei konnte einen verursachenden Kran feststellen, bei welchem ein Hydraulikschlauch geplatzt ist und das Öl austrat.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen LKW und Radfahrer

Ein 58-Jähriger befuhr am 29.08.2024 gegen 15:30 Uhr die Theodor-Heuss-Straße und anschließend nach rechts auf die Dahlenburger Landstraße ab. Dabei bemerkte er nicht, dass die Lichtzeichenanlage für Radfahrer noch auf Grün stand. Es kam zu einer Kollision zwischen dem LKW und einem jugendlichen Radfahrer. Dieser wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Vögelsen - Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Während zwei Personen mit Gartenarbeiten beschäftigt waren, entwendeten Unbekannte aus ihrem unverschlossenen Renault Kangoo "An der Bauernwiese" am 29.08.2024 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Tragetasche. In dieser befanden sich diverse Dokumente und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Randalierer auf Parkplatz - Bluetooth-Box beschädigt

Ein 35-Jähriger randalierte am 29.08.2024 gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am Develangring. Dabei bedrohte er zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren und warf Bierdosen in deren Richtung. Anschließend nahm er eine Bluetooth-Musikbox und war diese auf den Boden. Der Schaden wird auf unter 50 Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - über Mauer geklettert - Pfandflaschen entwendet

Ein derzeit unbekannter Täter kletterte am 30.08.2024 gegen 05:15 Uhr über eine Mauer in der Achterstraße. Dort entwendete er zwei Kisten Pfandflaschen im Wert von wenigen Euros. Einen gleichgelagerten Sachverhalt gab es bereits in der Nacht zum 26.08.2024. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell