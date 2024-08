Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ erfolgreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und DRK ++ vermisste Seniorin mit Rollstuhl nach intensiver Suche einen Tag später gefunden ++ dehydriert, aber wohlauf ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Ebstorf/Vinstedt

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten Seniorin leitete die Polizei bereits in den Abendstunden des 27.08.24 in der Region Ebstorf ein. Die 85-Jährige hatte bereits in den Mittagsstunden des Tages ihre Alten- und Pflegeeinrichtung in Ebstorf mit einem Elektrorollstuhl verlassen, war jedoch nicht wie gewohnt am späten Nachmittag zurückgekehrt, so dass Mitarbeiter der Einrichtung nach ersten Suchmaßnahmen am späten Abend die Polizei alarmierten.

Bereits in den Abendstunden leitete die Polizei bis spät in die Nacht erste Suchmaßnahmen nach der Frau ein. Nach Abbruch der Maßnahmen in der Nacht gegen 03:30 Uhr setzte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 28.08.24 die großflächigen Suchmaßnahmen in und um Ebstorf fort.

Dabei waren neben diversen Polizei- und 50 Feuerwehreinsatzkräften (Feuerwehr Ebstorf) auch 40 Beamte der Bereitschaftspolizei Lüneburg, ein Mantrailer-Hund der Polizei, Drohen der Polizei, des DRK sowie der Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber im Einsatz, die großflächig auch die Waldgebiete und Seen um Ebstorf absuchten.

Nach dem Hinweis einer Passantin konnte die 85-Jährige dehydriert, jedoch wohlauf in einem Waldgebiet in Richtung Vinstedt aufgefunden werden. Nach ärztlicher Behandlung im Klinikum wird die Frau zeitnah wieder in ihre Einrichtung zurückkehren können. Die Feuerwehr Ebstorf konnte den Krankenrollstuhl der Frau bergen und brachte diesen auch zurück zur Pflegeeinrichtung.

