POL-LG: ++ Kollision zwischen Traktor und Schulbus - Grundschülerin leicht verletzt ++ BMW gestohlen - Fahndung und Ermittlungen laufen ++ Displays und Antenne aus Traktor und Mähdrescher demontiert

Presse - 27.08.2024 ++

Lüneburg

Handorf - BMW gestohlen - Fahndung und Ermittlungen laufen

Ein schwarzer BMW 520d im Wert von mehr als 20.000 Euro wurde in der Nacht zum 26.08.2024 aus dem Ahornweg in Handorf entwendet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt verschlossen am Straßenrand in einem Wendehammer. Der Fahrzeugschlüssel des PKW ist weiterhin vorhanden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen; Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Langfinger" - Dieb: ein "alter Bekannter"

Insgesamt drei Tablets (für die Bewirtung) versuchte ein 46-Jähriger in den Morgenstunden des 27.08.24 aus einem Lokal Bei der Lüner Mühle mitgehen zu lassen. Der bereits polizeilich bekannte Lüneburger war durch eine geöffnete Tür in den Gastrobereich gegangen und griff sich die Tablets. Ein Mitarbeiter ertappte den Dieb, so dass dieser die Flucht ergriff und die Tablets fallen ließ. Der Flüchtige konnte durch einen Passanten im Bereich der Abtspferdetränke bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Im Rahmen der Festnahme des 46-Jährigen stellten die Beamten bei diesem auch ein hochwertiges Duschgel der Marke Dior Sauvage im Wert von mehr als 50 Euro fest und sicher. Hier besteht der Verdacht, dass der Lüneburger diese zuvor geklaut hat. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - trotz Hausverbot erneuter Diebstahl

Ein 44-Jähriger betrat am 26.08.2024 gegen 17:30 Uhr ein Geschäft "Am Alten Eisenwerk" und nahm Alkoholika und Nahrungsmittel im Wert von etwas unter 20 Euro aus der Auslage. Anschließend steckte er die Ware in seine Umhängetasche und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den Dieb stellen. Dieser hatte bereits aufgrund eines vorherigen Diebstahls ein Hausverbot.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch über Terrassentür scheitert

Im Zeitraum vom 25.08.2024 ca. 22:30 Uhr bis zum 26.08.2024 ca. 17:45 Uhr versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in der Leibnizstraße aufzuhebeln. Dabei ließ sich die Tür nicht öffnen und es fand kein Eindringen in das Objekt statt. An der Terrassentür entstand Sachschaden.

Dannenberg - Kollision zwischen Pkw und Pedelec - Sturz

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Daimler Mercedes Benz und einer 47 Jahre alten Pedelec-Fahrer kam es in den Morgenstunden des 27.08.24 in der Jeetzelallee. Der 53-Jährige alte Fahrer des Pkw Mercedes wollte gegen 07:00 Uhr von der Straße "Werder" in die Jeetzelallee abbiegen, stoppte am "Stop-Schild", kollidierte jedoch beim Anfahren mit der von rechts auf dem Radweg kommenden Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro.

Uelzen

Stoetze - Kollision zwischen Traktor und Schulbus - Grundschülerin leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Schulbus kam es in den Mittagsstunden des 26.08.24 auf dem Gemeindeverbindungsweg Hohenzethen - Hof Rohrstorf - Lüchower Weg. Ein 68 Jahre alter Fahrer eines Traktors John Deere hatten beim Einbiegen von einem Feldweg auf den Lüchower Weg den Schulbus MAN übersehen. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch eine im Bus mitfahrende Grundschülerin (sechs Jahre altes Mädchen) leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Natendorf, OT. Vinstedt - Displays und Antenne aus Traktor und Mähdrescher demontiert - hoher Schaden

Zusatzdisplays, -terminals sowie eine Antenne demontierten Unbekannte in der Nacht zum 27.08.24 aus zwei auf einem landwirtschaftlichen Hof An den Höfen in Vinstedt abgestellten Traktoren Fendt sowie einem Mähdrescher John Deere. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Radlader Caterpillar weggefahren/abtransportiert

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 23.08.2024 bis zum 26.08.2024 einen auf einer Baustelle bei einem Windpark am "Suhlendorfer Berg" abgestellten Radlader der Marke Caterpillar . Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der verschlossene Radlader im Wert von mehreren zehntausend Euro durch den Fahrzeugschlüssel fortbewegt wurde. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Scheibe zu Gewächshaus eingeschlagen - Kein Diebesgut

Die Scheibe zu dem Gewächshaus einer Gärtnerei wurde in der Nacht zum 26.08.2024 in der Lüneburger Straße eingeschlagen. Zusätzlich wurde eine weitere Scheibe einer Zwischentür eingeschlagen. Die derzeit unbekannten Täter konnten dabei kein Diebesgut erlangen und entfernten sich. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter - Blutentnahme

Ein 51-Jähriger befuhr mit einem E-Scooter am 26.08.2024 gegen 17:30 Uhr die Bahnhofstraße und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten konnten bei dem Mann eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

