Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt ++ Dieselkraftstoff auf Baustelle abgezapft ++ Trunkenheitsfahrten - Führerscheine sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 25.08.2024 einen Rucksack mit Dokumenten und einen Beutel mit Bierdosen aus einem Opel Corsa. Dieser war zum Tatzeitpunkt unverschlossen "Bei der Lüner Mühle" abgestellt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Kirchgellersen - Trunkenheitsfahrten - Führerscheine sichergestellt

Zwei Trunkenheitsfahrten stellte die Polizei am Abend des 25.06.2024 fest. Zunächst wurde gegen 18:30 Uhr ein VW Golf in der William-Watt-Straße kontrolliert. Der 33-jährige Fahrer stand mit 2,68 Promille unter dem Einfluss von Alkohol. Rund eine Stunde später wurde bei einem 51-jährigen Audi-Fahrer bei einer Tankstelle in Kirchgellersen eine Alkoholisierung mit 1,91 Promille festgestellt. Bei beiden Fahrzeugführern wurde der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - durch Fenster in Restaurant - Bargeld entwendet

Unbekannte stiegen am 26.08.2024 gegen 02:15 Uhr durch ein Fenster eines Restaurants in der Altenbrückertorstraße in das Objekt ein. Dort entnahmen sie Bargeld aus einer Kasse und entfernten sich über das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen - mehrere Taschen als Diebesgut - weitere Diebstähle aus PKW - Polizei gibt Tipps

Mehrere Taschen wurden aus einem Renault Kangoo am 25.08.2024 zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr entwendet, nachdem Unbekannte zwei Fenster einwarfen. Das Fahrzeug befand sich zu dem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Friedenstraße. In den Taschen befanden sich elektronische Geräte und Nahrungsmittel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Desweiteren wurde wenige Stunden später in einem Parkhaus in der Uelzener Straße ein Ford Focus angegangen. Im Zeitraum vom 24.08.2024 bis zum 25.08.2024 gab es einen weiteren Fall im Eichenweg in Kirchgellersen bei einem VW Passat. Auch hier konnten die Täter jeweils Diebesgut erlangen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie keine Wertsachen (Handy, Laptop oder Kamera) oder Bargeld (Geldbörse) sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist oftmals nicht sinnvoll, weil die Diebe erfahrungsgemäß Verstecke erahnen. Nehmen Sie die Gegenstände stets mit. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie insbesondere bei einem Funkschlüssel darauf, ob alles tatsächlich verschlossen ist.

Sollten Sie Opfer eines Autoaufbruchs geworden sein, verständigen Sie bitte umgehend ihre örtliche Polizei. Verändern Sie nach Möglichkeit nichts am Fahrzeug. Damit stellen Sie sicher, dass eventuelle Spuren erhalten bleiben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit über drei Promille am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 25.08.2024 gegen 14:15 Uhr überprüfte die Polizei einen Opel Vectra auf der Bundesstraße 191, Höhe der Ortschaft Prabstorf. Dabei ergab ein Alkoholtest bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von etwas über 3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Clenze - Einbruch in Lagerhalle

In die Lagerhalle eines Betriebs in der Gistenbecker Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. und 26.08.24 ein. Dabei wurde eine Tür gewaltsam geöffnet und zielgerichtet nach Bargeld gesucht. Es verschwand gut 50 Euro aus der Trinkgeldkasse. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Firmengebäude - Werkzeug gestohlen

In ein Firmengebäude Im Neuen Felde brachen Unbekannte in der Nacht zum 26.08.24 ein. Die Täter warfen mit einem Fahrradständer ein Fenster ein, gelangten ins Gebäude und nahmen einen Akkuschrauber, Markita inkl. Koffer mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Auch in das Gebäude eines Möbelhauses, Im Böh, brachen Unbekannte in der Nacht ein. Hier nutzten die Täter einen Stein, schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten u.a. ins Büro. Dort erbeuteten sie auch einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Dieselkraftstoff auf Baustelle abgezapft

Gut 600 bis 800 Liter Dieselkraftstoff sowie gut 100 Liter AdBlue zapften Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 26.08.24 aus mehreren Arbeitsmaschinen auf einer Baustelle/Materiallager im Kirchweg ab. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Uelzen - Auseinandersetzung vor Bar - Mitarbeiter wird geschlagen

Am 25.08.2024 gegen 02:30 Uhr kam es vor einer Bar am Schnellenmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einem Mitarbeiter. Als der Personengruppe der Zutritt verwehrt wurde, kam es zu einer Rangelei, bei welcher die Personengruppe im Alter von 18 bis 41 Jahren auf den Mitarbeiter einschlug. Dieser soll nach mehreren Zeugenaussagen ein Messer mitgeführt haben, mit welchem durch die Rangelei einzelne Personen aus der Gruppe oberflächlich verletzt worden sein sollen. Die Polizei konnte die Situation beruhigen und entsprechende Strafverfahren einleiten.

Uelzen - nach Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht nach Hinweisen

Bei gleich zwei Verkehrsunfallfluchten vom 23.08.2024 sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Bei dem ersten Verkehrsunfall touchierte gegen 08:30 Uhr ein derzeit unbekanntes blaues Fahrzeug einen Skoda Fabia bei einem Parkvorgang in der Gudestraße. Gegen 23:30 Uhr fiel ein möglicherweise alkoholisierter Radfahrer gegen einen entgegenkommenden PKW-Seat auf der Straße "Hamanns Ohl". Als der Seat-Fahrer die Polizei verständigen wollte, floh der Radfahrer. Er trug eine blaue Jacke und hatte graue Haare. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Eimke - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 71 - zwei Beteiligte schwerverletzt

Am 25.08.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 71 von Groß Süstedt in Fahrtrichtung Eimke. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden Nissan Micra. Während des Überholvorgangs bog der Nissan nach rechts ab und kollidierte mit dem Motorrad. Der 39-Jährige sowie der 33-jährige Nissan-Fahrer wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin im PKW verblieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden 13.000 Euro.

Bad Bodenteich - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Dacia in den frühen Morgenstunden des 26.08.24 auf der Kreisstraße 58. Der junge Mann aus dem Landkreis Uelzen war gegen 06:10 Uhr in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Dacia-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Es entstand ein Schaden von gut 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell